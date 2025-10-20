Еще одно трезвое село появилось в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Селе Куланды Каракиянского района признано «селом без алкоголя» в рамках принципа «Закон и порядок». Инициатива, реализуемая прокуратурой района совместно с госорганами, направлена на укрепление общественного порядка и формирование здорового образа жизни, сообщает Lada.kz ссылаясь на региональный центр общественных коммуникаций.

По информации пресс-службы районной прокуратуры, в селе до настоящего времени не зарегистрировано ни одного уголовного правонарушения.

В связи с этим был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. В рамках документа стороны договорились о совместной реализации мер по недопущению продажи и потребления алкогольной продукции на территории села, проведению разъяснительной работы среди молодежи, профилактике правонарушений и созданию безопасной общественной среды.

Ожидается, что эта инициатива положительно повлияет на поддержание правопорядка и повышение уровня жизни жителей села.

Напомним, ранее с полок магазинов алкоголь исчез в селе Онды, а затем и в селе Баянды.