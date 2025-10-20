Сухостой лежит месяцами: жители Актау пожаловались на работу коммунальных служб

Қазақ тіліне аудару

Жители 6 микрорайона Актау пожаловались на то, что после обрезки деревьев коммунальные службы оставили ветки прямо во дворах, передает Lada.kz.

фото автора

По словам горожан, мусор лежит уже несколько месяцев, и куда бы они ни обращались, всюду слышат один ответ — «это не наша обязанность».

«Летом обрезали деревья, а ветки, стволы так и не вывезли. Мы звонили и в КСК, и в разные службы, но никто не признает свою ответственность. За них цепляется мусор, в целом портит общий облик двора», — рассказали жители.

По просьбе горожан редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в акимат города. Здесь заверили, что ветки во дворе 23 и 22 домов в 6 микрорайоне срезали недавно и вот-вот планировали убрать. Буквально в течение одного дня (разговор был в пятницу, 18 октября). Однако, по состоянию на вечер воскресенья они всё ещё оставались на месте.

В пресс-службе акимата города напомнили горожанам, куда нужно обращаться в подобных случаях.

Телефон диспетчера: +7 747 565 2191.

Рабочие дни: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00.

Суббота и воскресенье — выходные.