Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
20.10.2025, 09:11

Сухостой лежит месяцами: жители Актау пожаловались на работу коммунальных служб

Общество 0 1 182 Наталья Вронская

Жители 6 микрорайона Актау пожаловались на то, что после обрезки деревьев коммунальные службы оставили ветки прямо во дворах, передает Lada.kz.

фото автора
фото автора

По словам горожан, мусор лежит уже несколько месяцев, и куда бы они ни обращались, всюду слышат один ответ — «это не наша обязанность».

«Летом обрезали деревья, а ветки, стволы так и не вывезли. Мы звонили и в КСК, и в разные службы, но никто не признает свою ответственность. За них цепляется мусор, в целом портит общий облик двора», — рассказали жители.

По просьбе горожан редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в акимат города. Здесь заверили, что ветки во дворе 23 и 22 домов в 6 микрорайоне срезали недавно и вот-вот планировали убрать. Буквально в течение одного дня (разговор был в пятницу, 18 октября). Однако, по состоянию на вечер воскресенья они всё ещё оставались на месте.

В пресс-службе акимата города напомнили горожанам, куда нужно обращаться в подобных случаях.

Телефон диспетчера: +7 747 565 2191.
 Рабочие дни: с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00.
Суббота и воскресенье — выходные.

2
4
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
12 мкр то же самое!
20.10.2025, 04:29
