20.10.2025, 19:03

Экс-глава криминальной полиции Актау оправдан судом

Общество

Бывший глава криминальной полиции Актау Мейрамбек Кенбаев, находившийся под арестом с февраля текущего года, признан невиновным. Суд первой инстанции вынес оправдательный приговор, и экс-полицейский был освобождён из-под стражи прямо в зале суда. Об этом в своем блоге сообщил общественник Азамат Сарсенбаев, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Ранее в отношении Кенбаева велось расследование по нескольким статьям, включая незаконный оборот наркотиков, участие в организованной преступной группе и превышение должностных полномочий.
Пока неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать решение суда.

Сегодня на заседании присутствовал блогер Азамат Сарсенбаев, который сообщил о вынесении приговора и прокомментировал итоги дела.

«На сегодняшний день в Мангистау с интересом наблюдаю за двумя уголовными процессами в отношении полицейских. Первый — дело пятерых оперативников, которых осудили по одному свидетельству заявителя за пытки, а затем переквалифицировали обвинение. Второй — уголовное дело в отношении старшего оперуполномоченного УБОП, обвинённого по нескольким статьям: мошенничество, превышение полномочий, оборот и сбыт наркотиков, создание ОПГ. Сегодня в городском суде Актау этого сотрудника — Кенбаева М. — оправдали», — отметил блогер.

Напомним, родные Кенбаева заявляли, что уголовное преследование строится на показаниях наркозависимого гражданина, ранее задержанного по аналогичной статье. По их словам, он дал показания под давлением, утверждая, что Кенбаев якобы передавал ему наркотики. Семья также указывала на процессуальные нарушения и давление на свидетелей. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Все мы знаем как работают оперативники, надо будет и наркотики подкинут в карман, надо будет и нож у обычного человека найдут. Никого не обвиняю и не оправдываю. Система заставляет рисовать уголовные дела.
21.10.2025, 03:55
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

