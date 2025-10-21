В Жанаозене отремонтируют площадь Независимости

В Жанаозене планируется провести ремонтные работы на площади Независимости. На реализацию проекта из городского бюджета выделено 141,5 миллиона тенге, передает Lada.kz.
Планируется текущий ремонт фонтанов, малых архитектурных форм и туалетов, установка 23-х видеокамер для визуального контроля за состоянием охраняемого объекта. В рамках ремонта запланирована укладка новых бордюров и замена брусчатки.
Компания, выигравшая конкурс, должна будет завершить ремонт до 1 июня 2026 года.
Гарантийный срок на выполненные работы и установленное оборудование составит 3 года.
