Детские шалости под покровом ночи – полицейские Актау призвали родителей к ответственности

В Актау с 10 по 16 октября проводился комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений, преступлений, групповых драк и буллинга среди несовершеннолетних. За неделю полицейские «выловили» десятки подростков, которые находились вне дома в ночное время, передает Lada.kz .

Иллсютративное фото с сайта pixabay.com

Сотрудники ювенальной полиции обнаружили 77 несовершеннолетних, которые после 23:00 часов были на улице или в развлекательных заведениях без законных представителей.

В отношении родителей указанных несовершеннолетних были составлены протоколы по статье 442 КоАП РК (Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей). Двое подростков были временно помещены в Центр адаптации несовершеннолетних.

Попадались подростки и за управлением автомобиля, на что, конечно же, у них не было права. По данным фактам в отношении их родителей приняты меры воздействия в соответствии со статьями 612 (Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления) и 615 (Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения) КоАП РК.

За правонарушения своих чад 49 родителей привлекли к ответственности по статьям 127 (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего) и 435 (Хулиганство, совершенное несовершеннолетним) КоАП РК.

Полицейские напомнили, что в связи с сокращением светового дня и наступлением холодного сезона родителям необходимо усилить контроль за передвижением своих детей, особенно в вечернее и ночное время. Несовершеннолетние не должны находиться на улице или в развлекательных заведениях после 22:00 часов без сопровождения взрослых.

Напомним, в верхних микрорайонах областного центра, несмотря на проводимые профилактические мероприятия, периодически происходят массовые драки с участием подростков.