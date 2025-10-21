18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.10.2025, 10:48

В Мангистау после посещения частных процедурных кабинетов умерли два человека

Общество

За девять месяцев текущего года зарегистрирован 41 случай анафилактического шока у жителей Мангистауской области, посетивших частные процедурные кабинеты. Двоих человек спасти не удалось. Об этом сообщила Нурсулу Мухамбетярова, руководитель регионального департамента медицинского и фармацевтического контроля.

По ее словам, только благодаря своевременно оказанной неотложной помощи сотрудников Скорой были предотвращены другие случаи смерти.

«По предоставленной областной службой Скорой помощи информации, за девять месяцев после посещения частных процедурных кабинетов зарегистрирован 41 факт анафилактического шока, два человека умерли. Один случай произошел в селе Кызылтобе Мунайлинского района. Молодой мужчина приобрел антибиотик и воспользовался услугой процедурного кабинета, расположенного в той же аптеке. После получения инъекции состояние пациента резко ухудшилось, произошла остановка сердечной деятельности, вызвана бригада скорой медицинской помощи. К приезду службы «103» констатирована биологическая смерть. По данному факту нашим департаментом на основании донесения управления здравоохранения проведена внеплановая проверка процедурного кабинета. Выявлено отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности, внутривенные и внутримышечные инъекции проведены без назначения врача, не была проведена аллергическая проба на антибактериальный препарат. Зафиксировано также нарушение правил хранения лекарственных средств, а медицинский работник не имел сертификата специалиста на допуск к практической деятельности, а также сертификата по повышению квалификации за последние пять лет. Материалы проверки были направлены в департамент полиции для принятия процессуального решения. На сегодняшний день проводится досудебное расследование», - прокомментировала Нурсулу Мухамбетярова.

По поручению Министерства здравоохранения Республики Казахстан, при содействии акимата области, проектным офисом «Маңғыстау Адалдық Алаңы» созданы общественные мониторинговые группы с целью выявления незаконной деятельности частных процедурных кабинетов в регионе.

«Хотелось бы напомнить, что, согласно статьи 122 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здрав оохранения», Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи,  а также  Правил оказания доврачебной медицинской помощи, понятие «процедурный кабинет» определено только в структурных подразделениях организаций ПМСП с прикрепленным населением к участковому врачу. Функционирование процедурных кабинетов, как самостоятельных объектов, является незаконным. В сентябре в Актау выявлено 46 процедурных кабинетов, в шести из них департаментом проведена внеплановая проверка с принятием административных мер на общую сумму более одного миллиона тенге. На момент проверки выявлено отсутствие и нарушение норм лицензирования, правил хранения лекарственных средств, лекарства имели истекший срок действия. Из 46 кабинетов 12 самостоятельно прекратили свою деятельность с отзывом лицензий. Аналогичные мероприятия будут проведены в ближайшее время в Мунайлинском районе и Жанаозене, а также в остальных районах», - подчеркнула руководитель департамента.

По всем вопросам деятельности процедурных кабинетов, получения или прекращения лицензии на «доврачебную помощь» можно обратиться в департамент медицинского и фармацевтического контроля Мангистауской области по адресу: Актау, 9 мкр., здание № 23.

Контактные телефоны: 8(7292) 43-10-08, 8 (708) 5931017.

Око
Око
Надо минздраву пересматривать схемы по процедурным кабинетам. Сейчас воспользоваться дневным стационаром по ОСМС можно только через портал! Куда людям идти с назначениями?! Здоровые люди колоться не просятся. А когда болеешь меньше всего хочется заниматься расследованиями по наличию лицензий, хочется довериться медикам и вылечиться побыстрее. Сделайте доступные процедурные в поликлиниках за счёт ОСМС!
21.10.2025, 06:30
