Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
21.10.2025, 11:33

В Актау устанавливают новые светофоры

Общество 0 2 036 Ольга Максимова

В областном центре в этом году установили новые технические регулировщики на перекрестках и пешеходных переходах. На это из городского бюджета выделили 96,5 млн тенге, передает Lada.kz.

Фото акимата Актау
Фото акимата Актау

Для улучшения организации дорожного движения и повышения безопасности на дорогах в Актау устанавливают новые светофоры на 10-ти перекрёстках, а также кнопочные (ручные) светофоры на шести пешеходных переходах. На текущий момент выполнено 70% запланированного объема работ. Об этом сообщили в горакимате.

Исполнителем работ выступает ТОО «AS Construction Company». Сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 96,5 млн тенге.

Так, новый светофор введен в эксплуатацию между микрорайонами 30 и «Толкын-1» на пешеходном переходе, напротив торгового центра «Олжа».

«Просим жителей города и водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность при переходе дороги», - отметил капитан полиции Сабит Асылов, старший инспектор отдела дорожной и технической инспекции Актауского городского управления полиции.

Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года. В этот период времени компания-подрядчик будет выполнять ремонт в случае поломки. По истечении двухгодичного гарантийного срока устройства перейдут в ведение организации, отвечающей за содержание дорог.

Комментарии

5 комментарий(ев)
Jack
Jack
Нормально. Копать траншеи у нас умеют и любят.
21.10.2025, 08:01
fox1167
fox1167
"Jack Там вообще надо было подземный сделать"------В нашем регионе вообще не знают что такое подземный/надземный переходы! А если начнуть рыть то закопают сами себя! А про надземные мы уже слышим 10 лет!
21.10.2025, 07:08
fox1167
fox1167
"Jack Там вообще надо было подземный сделать"------В нашем регионе вообще не знают что такое подземный/надземный переходы! А если начнуть рыть то закопают сами себя! А про надземные мы уже слышим 10 лет!
21.10.2025, 07:08
Jack
Jack
Там вообще надо было подземный сделать. В выходные дорога практически перекрыта пешеходами
21.10.2025, 06:59
fox1167
fox1167
"установили новые технические регулировщики на перекрестках и пешеходных переходах"-----Что-то не совсем понятно с пешеходными переходами в р-оне ТЦ "Сая парк" Сейчас их там 3 на 100 метров дороги! Люди давно переходят дорогу у памятника Кашагану Пусть там и остаётся переход! Зачем его переносят дальше (там уже установили знаки и светофоры) ближе к дому 8 (11 мкр)? А там ещё дальше сделали ещё один переход! Зачем так рядом 3 перехода? Перенесите его тогда ближе к дому 6
21.10.2025, 06:57
