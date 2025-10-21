Қазақ тіліне аудару

В областном центре в этом году установили новые технические регулировщики на перекрестках и пешеходных переходах. На это из городского бюджета выделили 96,5 млн тенге, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Для улучшения организации дорожного движения и повышения безопасности на дорогах в Актау устанавливают новые светофоры на 10-ти перекрёстках, а также кнопочные (ручные) светофоры на шести пешеходных переходах. На текущий момент выполнено 70% запланированного объема работ. Об этом сообщили в горакимате.

Исполнителем работ выступает ТОО «AS Construction Company». Сумма, выделенная на реализацию проекта, составляет 96,5 млн тенге.

Так, новый светофор введен в эксплуатацию между микрорайонами 30 и «Толкын-1» на пешеходном переходе, напротив торгового центра «Олжа».

«Просим жителей города и водителей строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять осторожность при переходе дороги», - отметил капитан полиции Сабит Асылов, старший инспектор отдела дорожной и технической инспекции Актауского городского управления полиции.

Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года. В этот период времени компания-подрядчик будет выполнять ремонт в случае поломки. По истечении двухгодичного гарантийного срока устройства перейдут в ведение организации, отвечающей за содержание дорог.