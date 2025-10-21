Испанец по пути в Японию заехал в Мангистау и был поражён красотой края

Қазақ тіліне аудару

Испанский путешественник пересек евразийский континент, чтобы попасть в страну свой мечты – Японию. В пути он посетил множество живописных мест, и одним из самых запоминающихся стал Мангистау, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/adrimp36

Испанец Адри увлекается автомобилями и японской культурой. Являясь владельцем Honda S2000, он задался целью попасть в Страну восходящего солнца именно на этом авто, чтобы испытать его на знаменитых японских треках.

Адри по пути из Барселоны в Японию преодолел тысячи километров через Европу и Центральную Азию. Побывал он и в Мангистауской области. В своем аккаунте Instagram поделился захватывающими кадрами, отметив, что посетил бы Мангистау на каждой машине, которая у него есть.

Автор проекта вспоминает, что любовь к машинам началась в 16 лет, когда друзья впервые пригласили его «на трек». Со временем он сам стал фанатом марки «Honda», собирал и разбирал машины, ездил в Ирландию и Англию за запчастями, создавал автомобили с нуля. Но главным источником вдохновения оставались японские треки и культура дрифта. В 2023 году он впервые побывал в Японии, и с тех пор раздумывал, как бы ему добраться до страны на своей машине.

Он рассматривал три пути: отправить машину морем в Японию, купить авто на японском аукционе или доехать до Японии самостоятельно, выбрав третий, самый безумный.

«Путешествовать на машине - это абсолютная свобода. Без расписаний, задержек и ограничений», - поделился путешественник.

Автомобиль он купил в Англии осенью 2024 года. Этот S2000 был особенным - он должен был не только выдержать дорогу через Европу, Кавказ и Центральную Азию (включая бездорожье Казахстана, Грузии и Таджикистана), но и стать гоночным болидом по прибытии в Японию. Для этого автомобиль прошел серьезную подготовку, более того, в Японии заменили все детали на гоночные, чтобы машина снова стала лёгкой и быстрой для трека.

«Это была работа многих месяцев, - говорит он. - Я благодарен всем, кто помогал: друзьям, семье, механикам. Без них этот проект был бы невозможен».

В июне путешественник стартовал из Барселоны, проехав через Европу, Грузию, Казахстан, Монголию, и, наконец, прибыл в Японию - туда, где зародилась его страсть.

Этот проект - не просто автомобильное приключение. Это история о мечте, которая выросла из детского увлечения и стала делом всей жизни.