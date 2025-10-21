18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.12
627.02
6.65
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.10.2025, 14:27

Испанец по пути в Японию заехал в Мангистау и был поражён красотой края

Общество 0 8 395 Ольга Максимова

Испанский путешественник пересек евразийский континент, чтобы попасть в страну свой мечты – Японию. В пути он посетил множество живописных мест, и одним из самых запоминающихся стал Мангистау, передает Lada.kz.

Фото: instagram.com/adrimp36
Фото: instagram.com/adrimp36

Испанец Адри увлекается автомобилями и японской культурой. Являясь владельцем Honda S2000, он задался целью попасть в Страну восходящего солнца именно на этом авто, чтобы испытать его на знаменитых японских треках.

Адри по пути из Барселоны в Японию преодолел тысячи километров через Европу и Центральную Азию. Побывал он и в Мангистауской области. В своем аккаунте Instagram поделился захватывающими кадрами, отметив, что посетил бы Мангистау на каждой машине, которая у него есть.

Автор проекта вспоминает, что любовь к машинам началась в 16 лет, когда друзья впервые пригласили его «на трек». Со временем он сам стал фанатом марки «Honda», собирал и разбирал машины, ездил в Ирландию и Англию за запчастями, создавал автомобили с нуля. Но главным источником вдохновения оставались японские треки и культура дрифта. В 2023 году он впервые побывал в Японии, и с тех пор раздумывал, как бы ему добраться до страны на своей машине.

Он рассматривал три пути: отправить машину морем в Японию, купить авто на японском аукционе или доехать до Японии самостоятельно, выбрав третий, самый безумный.

«Путешествовать на машине - это абсолютная свобода. Без расписаний, задержек и ограничений», - поделился путешественник.

Автомобиль он купил в Англии осенью 2024 года. Этот S2000 был особенным - он должен был не только выдержать дорогу через Европу, Кавказ и Центральную Азию (включая бездорожье Казахстана, Грузии и Таджикистана), но и стать гоночным болидом по прибытии в Японию. Для этого автомобиль прошел серьезную подготовку, более того, в Японии заменили все детали на гоночные, чтобы машина снова стала лёгкой и быстрой для трека.

«Это была работа многих месяцев, - говорит он. - Я благодарен всем, кто помогал: друзьям, семье, механикам. Без них этот проект был бы невозможен».

В июне путешественник стартовал из Барселоны, проехав через Европу, Грузию, Казахстан, Монголию, и, наконец, прибыл в Японию - туда, где зародилась его страсть.

Этот проект - не просто автомобильное приключение. Это история о мечте, которая выросла из детского увлечения и стала делом всей жизни.

«Если машина переживёт это путешествие, она навсегда останется на пьедестале», - говорит Адри в финале ролика.

 

68
1
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь