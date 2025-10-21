В Актау запустили «горячую линию» по вопросам тепла и водоснабжения

В областном центре включили отопление 11 октября, однако жители жалуются – тепло поступает не всем, на линиях много порывов. Для того, чтобы оперативно реагировать на нарекания актаусцев, акимат запустил «горячую линию», передает Lada.kz.
Также по указанным номерам жители могут обратиться с вопросами по подаче питьевой и технической воды. Прием звонков осуществляется круглосуточно.
Call-центр:
дневная смена - Алихан Ясауи, тел. +7 705 816 26 37
ночная смена - Абылай Утесбай, тел. +7 775 633 47 50
Группа мониторинга в социальных сетях (члены оперативного штаба):
дневная смена - Нурлан Доскалиев, тел. +7 701 497 72 24; Алихан Ясауи - тел. +7 705 816 26 37
ночная смена - Абылай Утесбай, тел. +7 775 633 47 50
Сотрудники отдела жилищной инспекции города Актау:
дневная смена - Нурдуман Кайратулы, тел. +7 747 402 04 53
ночная смена - Ырысбек Шынтай, тел. +7 700 121 20 35
Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау:
дневная смена - Нурбол Адилов, тел. +7 778 137 00 08
ночная смена - Руслан Мурзекенов, тел. +7 700 650 74 48
резерв - Жантилек Асхатов, тел. +7 700 533 30 12; Асет Баспаев, тел. +7 707 585 20 69
Оперативно-диспетчерская служба «КЖСА»: тел.: 8 (7292) 60-53-16, 60-52-22, WhatsApp: +7 771 308 51 92 (работает по графику дежурств).
