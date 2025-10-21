В Актау запустили «горячую линию» по вопросам тепла и водоснабжения

Қазақ тіліне аудару

В областном центре включили отопление 11 октября, однако жители жалуются – тепло поступает не всем, на линиях много порывов. Для того, чтобы оперативно реагировать на нарекания актаусцев, акимат запустил «горячую линию», передает Lada.kz.