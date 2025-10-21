18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.10.2025, 14:35

В Актау запустили «горячую линию» по вопросам тепла и водоснабжения

Общество 0 1 450 Ольга Максимова

В областном центре включили отопление 11 октября, однако жители жалуются – тепло поступает не всем, на линиях много порывов. Для того, чтобы оперативно реагировать на нарекания актаусцев, акимат запустил «горячую линию», передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com
Иллюстративное фото: pixabay.com

Также по указанным номерам жители могут обратиться с вопросами по подаче питьевой и технической воды. Прием звонков осуществляется круглосуточно.

Call-центр:
дневная смена - Алихан Ясауи, тел. +7 705 816 26 37
ночная смена - Абылай Утесбай, тел. +7 775 633 47 50

Группа мониторинга в социальных сетях (члены оперативного штаба):
дневная смена - Нурлан Доскалиев, тел. +7 701 497 72 24; Алихан Ясауи - тел. +7 705 816 26 37
ночная смена - Абылай Утесбай, тел. +7 775 633 47 50

Сотрудники отдела жилищной инспекции города Актау:
дневная смена - Нурдуман Кайратулы, тел. +7 747 402 04 53
ночная смена - Ырысбек Шынтай, тел. +7 700 121 20 35

Сотрудники отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау:
дневная смена - Нурбол Адилов, тел. +7 778 137 00 08
ночная смена - Руслан Мурзекенов, тел. +7 700 650 74 48
резерв - Жантилек Асхатов, тел. +7 700 533 30 12; Асет Баспаев, тел. +7 707 585 20 69

Оперативно-диспетчерская служба «КЖСА»: тел.: 8 (7292) 60-53-16, 60-52-22, WhatsApp: +7 771 308 51 92 (работает по графику дежурств).

Ingul
Ingul
Главное отрапортовать, а то правительство может наказать. Половина 3а -мкр. без тепла и горячей воды. Когда же будет спрос с тех, кто за это отвечает по должности?
21.10.2025, 10:12
