Как сегодня обстоят дела с автогазом в Актау?

В октябре жители Мангистауской области отметили возникшие очереди на автогазозаправках (АГЗС). О том, какая ситуация с газоснабжением региона на текущий день, рассказали в управлении предпринимательства и торговли региона, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта diapazon.kz

Жители областного центра сообщают, что очереди на заправках сохраняются. Где-то они небольшие, всего на несколько машин, где-то стоят более десятка авто.

В управлении предпринимательства и торговли сообщили, что ситуация с газоснабжением стабильная.

Отгрузка осуществляется согласно утвержденному графику. В Мангистаускую область прибыло 12 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа из утвержденного месячного объема 18 тысяч тонн.

Каждые несколько дней для АГЗС для городов и районов области отпускают определенный объем.

Так, сегодня из Актюбинской области (поставщик «СНПС-Актобемунайгаз») прибыл состав из 17-ти вагонов с газом. Его распределят между десятью заправками, расположенными в городах и районах.

Напомним, в октябре на АГЗС Актау возник дефицит сжиженного газа. Власти сообщили, что недобросовестные предприниматели сбывали топливо «налево».