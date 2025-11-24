Мангистауские школьники завоевали медали на международном чемпионате по робототехнике в Италии

Школьники из Мангистауской области вошли в тройку лучших международного чемпионата «Fibonacci International Robot Olympiad», который завершился 23 ноября в Италии. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления образования, передает Lada.kz.
С 21 по 23 ноября в Риме (Италия) состоялся международный чемпионат «Fibonacci International Robot Olympiad», на котором учащиеся из Мангистауской области добились достойных результатов.
В турнире по робототехнике приняли участие талантливые школьники из 14 стран: Казахстан, Италия, Финляндия, Румыния, Германия, Испания, Дания, Норвегия, Швеция, Азербайджан, Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Филиппины.
По итогам чемпионата мангистауские школьники и учитель информатики завоевали весь комплект медалей.
Зинулла Абдул Мансур и Акмурад Алдияр, ученики 5 класса школы-лицея «Жаңа толқын» города Жанаозен, заняли первое место в категории «Line Following» и третье место в категории «Lego Sumo». Также руководитель команды – преподаватель информатики школы №23 Мухит Алибек – занял второе место среди учителей в категории «Line Following». Этот успех вновь подтвердил, что учителя и школьники нашего региона способны успешно конкурировать на международном уровне. Искренне поздравляем победителей, - отметили в управлении образования.
Напомним, ранее школьники из Мангистауской области стали победителями республиканского конкурса искусств.
