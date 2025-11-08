Школьники из Мангистау стали победителями республиканского конкурса искусств

Сегодня, 8 ноября, в Шучинске Акмолинской области завершился республиканский конкурс искусств «Ақберен». Мангистауские школьники вошли в тройку лучших. Об этом сообщает пресс-служба управления образования региона, передает Lada.kz.
Республиканский конкурс искусств «Ақберен» среди школьников проходил с 6 по 8 ноября в Шучинске Акмолинской области.
В финале принимали участие более 100 школьников со всех регионов Казахстана. Участники демонстрировали своё мастерство в шести номинациях:
В конкурсе приняли участие шесть школьников из Мангистауской области, трое из которых вошли в тройку победителей.
Так, второе место заняли ученик 9 класса Акшукурской школы-гимназии Тупкараганского района Исабай Акансери и ученик 10 класса школы-интерната «Білім-инновация» Алмаз Айберикулы. Третье место заняла ученица 10 класса гимназии №13 Актау Айнур Бирмашева.
Поздравляем победителей! Конкурс «Акберен» – это масштабное творческое состязание, в рамках которого оцениваются литературные, музыкальные и исполнительские способности учащихся, а также их талант в импровизации и артистизме, - отметили в управлении образования.
Напомним, ранее Рамазан Бутантаев, ученик 10 класса специализированного IT-лицея, стал победителем престижной лингвистической олимпиады APLO-2025.
Еще один школьник из Актау стал призёром международной Балканской олимпиады.
