Школьники из Мангистау стали победителями республиканского конкурса искусств

Сегодня, 8 ноября, в Шучинске Акмолинской области завершился республиканский конкурс искусств «Ақберен». Мангистауские школьники вошли в тройку лучших. Об этом сообщает пресс-служба управления образования региона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

Республиканский конкурс искусств «Ақберен» среди школьников проходил с 6 по 8 ноября в Шучинске Акмолинской области.

В финале принимали участие более 100 школьников со всех регионов Казахстана. Участники демонстрировали своё мастерство в шести номинациях:

соревнование ораторов и знатоков – знание истории, культуры и фольклора Казахстана, а также владение искусством красноречия;

художественное чтение – декламация отрывков из поэзии, прозы и драматических произведений;

написание эссе;

исполнение на национальных инструментах – домбыра, кобыз, жетыген и другие казахские инструменты;

айтыс – состязание акынов;

поэтический конкурс (мүшәйра).

В конкурсе приняли участие шесть школьников из Мангистауской области, трое из которых вошли в тройку победителей.

Так, второе место заняли ученик 9 класса Акшукурской школы-гимназии Тупкараганского района Исабай Акансери и ученик 10 класса школы-интерната «Білім-инновация» Алмаз Айберикулы. Третье место заняла ученица 10 класса гимназии №13 Актау Айнур Бирмашева.

Поздравляем победителей! Конкурс «Акберен» – это масштабное творческое состязание, в рамках которого оцениваются литературные, музыкальные и исполнительские способности учащихся, а также их талант в импровизации и артистизме, - отметили в управлении образования.

Напомним, ранее Рамазан Бутантаев, ученик 10 класса специализированного IT-лицея, стал победителем престижной лингвистической олимпиады APLO-2025.

Еще один школьник из Актау стал призёром международной Балканской олимпиады.