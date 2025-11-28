Сотрудник транспортной прокуратуры Мангистау получил срок за мошенничество

Завершены судебные разбирательства по делу о мошенничестве, в котором был замешан сотрудник региональной транспортной прокуратуры. Теперь уже бывший госслужащий получил наказание в виде лишения свободы и не только. Подробнее – в материале Lada.kz .

Фото автора

Судом установлено, что подсудимые И. (транспортный прокурор – прим. авт.) и О., действуя в предварительном сговоре, путем обмана и злоупотребления доверием требовали у потерпевшего С. 2 500 000 тенге. За эти деньги они обещали повлиять на назначение наказания в виде ограничения свободы по уголовному делу, рассматриваемому в отношении потерпевшего.

Гособвинитель просил назначить подсудимому И. наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы. В отношении О. прокурор ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности по статье 68 УК РК – в связи с примирением сторон.

Оба подсудимых признали вину и раскаялись, их защитник поддержал просьбу о назначении более мягкого наказания.

Вина подсудимых подтверждена их признательными показаниями, свидетельствами потерпевшего, вещественными доказательствами и другими материалами дела. В отношении подсудимого И. суд признал отягчающим обстоятельством нарушение профессиональной присяги. В отношении О. отягчающих обстоятельств не выявлено. Смягчающими обстоятельствами для обоих стали полное признание вины, искреннее раскаяние и наличие малолетних детей на иждивении, - пояснили в суде.

Транспортный прокурор признан виновным по части 3 статьи 24 УК РК (Покушение на преступление) и пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения). Ему назначено наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в акиматах, Нацбанке, его ведомствах и в квазигоссекторе.

О. признан виновным по части 3 статьи 24 и пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), но освобожден от уголовной ответственности на основании части 1 статьи 68 УК РК вследствие примирения с потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Напомним, о задержании сотрудника региональной транспортной прокуратуры с 2,5 миллионами тенге стало известно 11 ноября.

Судебный процесс в отношении него начался вчера, 26 ноября.

Сегодня, 27 ноября, в Актауском городском суде рассказали, по каким конкретно статьям рассматривалось дело в отношении теперь уже бывшего прокурора.