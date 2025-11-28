18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.86
598.68
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.11.2025, 19:35

Сотрудник транспортной прокуратуры Мангистау получил срок за мошенничество

Общество 0 3 199 Сергей Кораблев

Завершены судебные разбирательства по делу о мошенничестве, в котором был замешан сотрудник региональной транспортной прокуратуры. Теперь уже бывший госслужащий получил наказание в виде лишения свободы и не только. Подробнее – в материале Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Судом установлено, что подсудимые И. (транспортный прокурор  прим. авт.) и О., действуя в предварительном сговоре, путем обмана и злоупотребления доверием требовали у потерпевшего С. 2 500 000 тенге. За эти деньги они обещали повлиять на назначение наказания в виде ограничения свободы по уголовному делу, рассматриваемому в отношении потерпевшего.

Гособвинитель просил назначить подсудимому И. наказание в виде двух лет семи месяцев лишения свободы. В отношении О. прокурор ходатайствовал об освобождении от уголовной ответственности по статье 68 УК РК  в связи с примирением сторон.

Оба подсудимых признали вину и раскаялись, их защитник поддержал просьбу о назначении более мягкого наказания.

Вина подсудимых подтверждена их признательными показаниями, свидетельствами потерпевшего, вещественными доказательствами и другими материалами дела. В отношении подсудимого И. суд признал отягчающим обстоятельством нарушение профессиональной присяги. В отношении О. отягчающих обстоятельств не выявлено. Смягчающими обстоятельствами для обоих стали полное признание вины, искреннее раскаяние и наличие малолетних детей на иждивении, - пояснили в суде.

Транспортный прокурор признан виновным по части 3 статьи 24 УК РК (Покушение на преступление) и пункту 2 части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения). Ему назначено наказание в виде двух лет и семи месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в акиматах, Нацбанке, его ведомствах и в квазигоссекторе.

О. признан виновным по части 3 статьи 24 и пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), но освобожден от уголовной ответственности на основании части 1 статьи 68 УК РК вследствие примирения с потерпевшим.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Напомним, о задержании сотрудника региональной транспортной прокуратуры с 2,5 миллионами тенге стало известно 11 ноября.

Судебный процесс в отношении него начался вчера, 26 ноября.

Сегодня, 27 ноября, в Актауском городском суде рассказали, по каким конкретно статьям рассматривалось дело в отношении теперь уже бывшего прокурора.

14
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь