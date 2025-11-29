18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.53
592.43
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.11.2025, 16:42

В Дубай за 60 тысяч тенге: первый прямой рейс FlyArystan вылетел из Актау

Общество 0 1 398 Сергей Кораблев

Первый прямой рейс из Актау в Дубай, которого жители региона ждали несколько лет, успешно выполнен лоукостером FlyArystan. Новый маршрут стал одним из самых востребованных уже на старте - загрузка воздушного судна составила 94%, сообщает Lada.kz.

Фото FlyArystan
Фото FlyArystan

В Международном аэропорту Актау прошла церемония запуска инаугурационного рейса. Сегодня с раннего утра пассажиры проходили регистрацию, а в 09:10 самолёт FlyArystan отправился в Дубай, где благополучно приземлился в 11:55.

Обратный рейс вылетает в 13:00 и прибывает в Актау в 17:50.

Многие пассажиры отмечали, что теперь экономят до трёх часов пути: раньше часто приходилось лететь через Баку, Алматы или Астану. На первый рейс прилетели и жители соседних регионов, в том числе из Атырау.

Пятый год живу в Актау, и мне постоянно нужно летать в Дубай. Сегодня это стало, наконец, реальностью. Актау развивается быстрыми темпами - это важно для региона и для нас, пассажиров, - рассказал один из местных предпринимателей.

На первом рейсе было особенно много семей с детьми: малышей угощали дубайским шоколадом, взрослым вручали небольшие подарки в честь открытия направления.

Дубай остаётся одним из самых популярных туристических и деловых направлений для казахстанцев: круглогодичный сезон, развитая инфраструктура, большое количество мероприятий и широкие возможности для бизнеса.

Актау является стратегически значимым для FlyArystan городом, и мы последовательно усиливаем его маршрутную сеть, открывая новые возможности для жителей Западного Казахстана. Мы наблюдаем высокий и стабильный спрос на путешествия из Мангистауской области, а также в регион — в туристических и деловых целях. Запуск прямого рейса в Дубай стал важным шагом в расширении международных возможностей нашей базы в Западном Казахстане. Мы и далее будем развивать направления, которые делают перелёты удобными, доступными и надёжными для наших пассажиров, — отметил президент АО «FlyArystan» Ричард Леджер.

Авиакомпания изначально запустила направление с доступными тарифами. Билет в одну сторону стоил от 63 тысяч тенге, а в период акции его можно было приобрести за 53 тысячи тенге -  правда, без багажа и питания, как это принято у лоукостеров. Остальные услуги пассажиры выбирают самостоятельно на сайте. Эти цены по-прежнему актуальны.

Генеральный директор аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева сообщила, что прямое направление в Дубай повысит транзитный потенциал региона и укрепит роль аэропорта как ключевого авиаузла Западного Казахстана.

Заместитель акима Мангистауской области Аббас Урисбаев подчеркнул важность запуска нового маршрута:

Открытие прямого рейса Актау — Дубай укрепляет транспортную связанность и способствует развитию взаимного сотрудничества между нашими странами. Этот маршрут будет стимулировать деловую активность, повысит туристическую привлекательность региона и откроет новые возможности для въездного туризма. Мы уверены, что данное направление станет значимым шагом в расширении международных связей Мангистауской области, - добавил Аббас Урисбаев.

Регулярные рейсы будут выполняться по субботам. Дополнительные полеты запланированы по вторникам с 16 декабря по 6 января, а также с 10 по 24 марта 2026 года.

Билеты доступны на сайте FlyArystan и в мобильном приложении. В базовый тариф входят случайно выбранное место и 5 килограммов ручной клади.

7
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь