В Дубай за 60 тысяч тенге: первый прямой рейс FlyArystan вылетел из Актау

Первый прямой рейс из Актау в Дубай, которого жители региона ждали несколько лет, успешно выполнен лоукостером FlyArystan. Новый маршрут стал одним из самых востребованных уже на старте - загрузка воздушного судна составила 94%, сообщает Lada.kz .

Фото FlyArystan

В Международном аэропорту Актау прошла церемония запуска инаугурационного рейса. Сегодня с раннего утра пассажиры проходили регистрацию, а в 09:10 самолёт FlyArystan отправился в Дубай, где благополучно приземлился в 11:55.

Обратный рейс вылетает в 13:00 и прибывает в Актау в 17:50.

Многие пассажиры отмечали, что теперь экономят до трёх часов пути: раньше часто приходилось лететь через Баку, Алматы или Астану. На первый рейс прилетели и жители соседних регионов, в том числе из Атырау.

Пятый год живу в Актау, и мне постоянно нужно летать в Дубай. Сегодня это стало, наконец, реальностью. Актау развивается быстрыми темпами - это важно для региона и для нас, пассажиров, - рассказал один из местных предпринимателей.

На первом рейсе было особенно много семей с детьми: малышей угощали дубайским шоколадом, взрослым вручали небольшие подарки в честь открытия направления.

Дубай остаётся одним из самых популярных туристических и деловых направлений для казахстанцев: круглогодичный сезон, развитая инфраструктура, большое количество мероприятий и широкие возможности для бизнеса.

Актау является стратегически значимым для FlyArystan городом, и мы последовательно усиливаем его маршрутную сеть, открывая новые возможности для жителей Западного Казахстана. Мы наблюдаем высокий и стабильный спрос на путешествия из Мангистауской области, а также в регион — в туристических и деловых целях. Запуск прямого рейса в Дубай стал важным шагом в расширении международных возможностей нашей базы в Западном Казахстане. Мы и далее будем развивать направления, которые делают перелёты удобными, доступными и надёжными для наших пассажиров, — отметил президент АО «FlyArystan» Ричард Леджер.

Авиакомпания изначально запустила направление с доступными тарифами. Билет в одну сторону стоил от 63 тысяч тенге, а в период акции его можно было приобрести за 53 тысячи тенге - правда, без багажа и питания, как это принято у лоукостеров. Остальные услуги пассажиры выбирают самостоятельно на сайте. Эти цены по-прежнему актуальны.

Генеральный директор аэропорта Актау Меруерт Жолдыбаева сообщила, что прямое направление в Дубай повысит транзитный потенциал региона и укрепит роль аэропорта как ключевого авиаузла Западного Казахстана.

Заместитель акима Мангистауской области Аббас Урисбаев подчеркнул важность запуска нового маршрута:

Открытие прямого рейса Актау — Дубай укрепляет транспортную связанность и способствует развитию взаимного сотрудничества между нашими странами. Этот маршрут будет стимулировать деловую активность, повысит туристическую привлекательность региона и откроет новые возможности для въездного туризма. Мы уверены, что данное направление станет значимым шагом в расширении международных связей Мангистауской области, - добавил Аббас Урисбаев.

Регулярные рейсы будут выполняться по субботам. Дополнительные полеты запланированы по вторникам с 16 декабря по 6 января, а также с 10 по 24 марта 2026 года.

Билеты доступны на сайте FlyArystan и в мобильном приложении. В базовый тариф входят случайно выбранное место и 5 килограммов ручной клади.