Стало известно, в какие города можно будет улететь из аэропорта Кендерли

В регионе продолжается строительство нового аэропорта рядом с селом Кендерли. Глава населенного пункта Медет Токтасынов рассказал, какие направления будет обслуживать воздушная гавань, передаёт Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

В здании аэровокзала уже завершена обратная засыпка грунта, полностью проложен газопровод, водопровод готов на 71,5%. На объекте задействованы 182 рабочих и 112 единиц техники.

Ожидаемый годовой пассажиропоток новой воздушной гавани составит от 29,7 до 59,5 тысяч человек. Основными пользователями аэропорта станут жители Жанаозена, Каракиянского района и будущего города Кендерли.

Стало известно и предварительное направление полётов. В перечень внутренних маршрутов включены рейсы в Атырау, Актобе, Уральск, Астану, Алматы и Кызылорду. Также планируются международные перевозки – в Нукус, Баку и Астрахань.

Отмечается, что строительно-монтажные работы идут по утверждённому графику. Определены точки подключения инженерных сетей, продолжается реализация ключевых инфраструктурных объектов.

Сегодня в селе Кендерли проживает 14 тысяч человек. В дальнейшем планируется создание Кендерлийского района и города Кендерли. В его состав войдут четыре села города Жанаозен, а также сёла Каракиянского района, - отметил Медет Токтасынов.

Напомним, для строительства аэропорта в Кендерли выделен земельный участок площадью 599,0 гектаров. Чиновники показали, как будет выглядеть воздушная гавань.