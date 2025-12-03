Пассажирские перевозки в Мангистау: полиция выявляет нарушения

С 1 по 7 декабря в Мангистауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Инспекторы управления административной полиции проводят разъяснительную работу с водителями на конечных остановках, а также проверяют техническое состояние пассажирских автобусов, передает Lada.kz .

Фото: ДП МО

Автобусы относятся к транспортным средствам повышенной опасности, поэтому исправность техники и профессиональная ответственность водителей напрямую влияют на безопасность пассажиров.

Как сообщили в Департаменте полиции Мангистауской области, в текущем году в регионе в ДТП с участием автобусов погибли два человека, ещё 31 пассажир получил травмы различной степени тяжести. Эти показатели подтверждают необходимость усиленного контроля и системной профилактики нарушений.

Во время проверок особое внимание уделяется состоянию шин и глубине протектора, исправности тормозной и световой систем, а также наличию и функционированию обязательных элементов безопасности.

В одном из автобусов полицейские выявили полностью изношенный протектор шины. В отношении водителя составлен протокол по части 5 статьи 590 КоАП РК - нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Кроме того, к административной ответственности будет привлечено должностное лицо автопарка, допустившее выпуск технически неисправного автобуса на линию.

Полиция Мангистауской области подчеркивает, что подобные мероприятия направлены на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок и снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.