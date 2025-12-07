Первый снег в Мангистау: жители сёл проснулись под белым покрывалом

В нескольких сёлах выпал первый снег. Жители делятся кадрами белоснежных улиц, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Первый снег выпал в Жетыбае, Мунайшы, Таушыке и Бейнеу. В социальных сетях жители активно публикуют фото и видео.

Съёмкой с дрона поделился местный видеограф Қабыл Есенов. На его кадрах — заснеженные улицы и дома в Бейнеу, будто сошедшие со страниц зимних сказок.

«Всё белоснежное, как в сказке. Первый снег поднял людям настроение и стал причиной проснуться пораньше - по крайней мере, мне так показалось. У всех хорошее и радостное состояние», - рассказал видеограф.

По словам Қабыла Есенова, сейчас в Бейнеу температура составляет – 3 °C.

Жители других сёл также делятся своими зимними пейзажами, называя первый снег «настоящим подарком декабря» для засушливого региона.