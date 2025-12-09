Строительство гольф-отеля в Актау могут возобновить после года простоя

Громкий и замороженный проект гольф-клуба и отеля в прибрежной зоне Актау могут снова возобновить. Управление туризма Мангистауской области в ответ на запрос Lada.kz сообщило, что инвестор подал заявку в «Банк развития Казахстана» (БРК) и ожидает решения о дополнительном финансировании.

Фото со страницы: instagram.com/aktaugolfacademy/

По данным ведомства, комплекс «Swissotel», в который входят гольф-отель, гольф-клуб и виллы, возводится как единый проект. На текущий момент работы приостановлены, однако инвестор рассчитывает получить кредит исключительно на строительство отеля. Ранее возведённые объекты БРК рассматривает как залоговое обеспечение.

В управлении подчеркнули, что строительство будет возобновлено сразу после выделения средств от банка, а завершить гольф-отель планируют в течение 12 месяцев после получения финансирования. На сегодняшний день готовность здания составляет около 27%.

При этом гольф-клуб уже готов к открытию – фактически он завершён и ждёт запуска. Часть вилл также построена: из 98 объектов сделаны 28, остальные находятся в разной степени готовности.

Помимо этого, в состав проекта входит торговая зона «Town Center». Здесь работы практически завершены: готовность – 97%, и объект планируют запустить в 2026 году.