В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства

Сердце посмертного донора спасло жизнь другому человеку. Подробности Lada.kz рассказали в РГП на ПХВ «Республиканский центр по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг».

Фото: кадр видео

По данным медучреждения, посмертным донором в Актау стал мужчина 45 лет, у которого врачи констатировали смерть мозга.

После проведения всех необходимых процедур и разъяснений его семья приняла мужественное решение дать согласие на донорство, чтобы подарить шанс на жизнь другим людям. Это решение особенно важно для региона, где до сегодняшнего дня случаи посмертного донорства не были зарегистрированы, - сообщили в медучреждении.

Сердце донора было пересажено пациенту, который долгое время находился в листе ожидания.

Отмечается, что в мировой практике посмертное донорство рассматривается как высший акт человечности: один донор может спасти до шести человек.