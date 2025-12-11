Жители Мангистау смогут пройти бесплатное обследование у онкологов

Фото: онкоцентр

Единый «День открытых дверей» состоится 13 декабря с 09:00 до 13:00 в здании онкологического центра, расположенного в 1А микрорайоне (здание №3). Цель мероприятия — профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

В рамках этой медицинской акции бесплатно пройти обследование и получить консультации смогут все желающие, заботящиеся о своём здоровье. Необходимо лишь взять с собой удостоверение личности и прийти.

Номер регистратуры: 8 771 308 43 14