Одни убытки: вопрос долгов МАЭКа обсудили депутаты

Депутат поднял вопрос о многомиллиардных долгах ТОО «МАЭК» на заседании Мажилиса, передает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

«МАЭК». Фото из архива lada.kz

По словам Еркина Абила, у МАЭКа возникли сложности с оплатой за товарный газ.

«Долг – 20 млрд тенге. Очень большой износ оборудования, требует обновления. В 2024 году для этой компании из резерва правительства выделяли 5 млрд тенге, в этом году – 5 млрд тенге. Сейчас мы рассматриваем освобождение предприятия от уплаты КПН, два года это уже два миллиарда тенге. Почему сложилась такая финансовая ситуация на предприятии? Есть ли план оздоровления предприятия, или мы каждый год будем выделять средства из бюджета?» – спросил депутат.

Отвечая на этот вопрос, вице-министр энергетики Сунгат Есимханов назвал основными факторами сложившейся ситуации сдерживание тарифов на тепловую энергию и воду.

«Мы в последние два года занимаемся этой работой совместно с коллегами из МНЭ. Поэтому мы увеличили ремонтный фонд МАЭК с 6 млрд тенге в 2023 году до 15 млрд в 2025 году. Это более устойчивая работа предприятия, больше доходов. По обновлению: сейчас реализуется большой проект на МАЭКе – строительство парогазовой установки в 160 мегаватт, которая позволит снизить себестоимость и увеличить доходную часть. Мы ожидаем ее ввод в 2027 году, в первом полугодии. Поэтому ежегодное выделение средств не предусматривается», – заверил представитель Минэнерго.

В июне 2024 года АО «QazaqGaz Aimaq» - поставщик товарного газа для ТОО «МАЭК» - опубликовал списки должников, и энергокомбинат там числился в лидерах. Тогда долг составлял 16,3 млрд тенге. В том же 2024 году МАЭКу выделили 5 млрд тенге, которые планировалось направить не на модернизацию, так необходимую предприятию, а на погашение задолженности перед поставщиком газа.

Как сообщили в ТОО «МАЭК», на 1 января 2025 года общая задолженность за газ и его транспортировку составляла 19,4 млрд тенге.

Для субсидирования убытков (долгов) МАЭКа перед АО «QazaqGaz Aimaq» из средств резерва республиканского бюджета в 2024 году было выделено 5 млрд тенге, которые полностью перечислил в адрес АО «QazaqGaz Aimaq». Эту сумма признавалась доходом и, согласно действующему налоговому законодательству, необходимо было выплатить корпоративный подоходный налог – 20% или 1 млрд тенге, что и было сделано.

В 2025 году государственные субсидии для погашения задолженности МАЭКа перед АО «QazaqGaz Aimaq» за потребленный газ не выделяли.

Депутаты Мажилиса 10 декабря 2025 года приняли Закон о внесении изменений и дополнений в действующий Налоговый кодекс РК по вопросам налогообложения энергопроизводящих организаций, находящихся в коммунальной собственности. Согласно этим поправкам, МАЭК освобождается от уплаты корпоративного подоходного налога на государственные субсидии.

Информацию о том, какая на текущий момент задолженность у ТОО «МАЭК» за товарный газ, на предприятии не предоставили.

Напомним, что ежегодное повышение стоимости газа является одним из главных аргументов для роста тарифов на продукцию энергокомбината, заявку в департамент по регулированию естественных монополий МАЭК также подаёт регулярно.