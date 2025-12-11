Дату проведения ярмарки продукции из ЗКО в Актау перенесли

Актаусцам, которые планировали приобрести сельскохозяйственную продукцию из Западно-Казахстанской области, придется подождать еще один день, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото сгенерировано с помощью ИИ

Как сообщили в акимате Актау, из-за неблагоприятных погодных условий запланированная ярмарка продукции фермеров из Западно-Казахстанской области, которая должна была пройти 11 -12 декабря, переносится на 12 -13 декабря.

Открытие ярмарки состоится 12 декабря в 09:00. Место проведения остаётся прежним - территория рынка «Оптово-распределительный центр» в 36 микрорайоне.

Ранее сообщалось, что добраться до ярмарки можно на автобусах маршрутов Актау - Акшукур - Актау и №6.

Напомним, из-за непогоды в Мангистауской области перекрывают движение на трассах.