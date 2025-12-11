В Актау на сутки отключат техническую воду

Плановое отключение технической воды предстоит из-за ремонтных работ на территории ЦУВС-3, передает Lada.kz.
Как сообщили в акимате Актау, для замены трубопроводов подача технической воды в город будет прекращена 12 декабря с 00:00 до 24:00.
После завершения ремонтных работ специалисты приступят к восстановлению гидравлического режима. Полное восстановление подачи технической воды ожидается к 06:00 13 декабря.
Власти города просят жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее запастись необходимым объёмом воды.
