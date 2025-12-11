В Мангистау водителю запретили управлять авто из-за психоневрологического диагноза

Иллюстративное фото с сайта envato.com

Полиция обратилась в Мангистауский районный суд с требованием прекратить действие водительского удостоверения, выданного гражданину семь лет назад — в июне 2018 года.

В ходе судебного разбирательства установлено, что житель Мангистауского района длительное время управлял автомобилем, находясь на психоневрологическом учёте с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства — F07.0». Согласно Закону РК «О дорожном движении» и перечню медицинских противопоказаний, этот диагноз исключает возможность безопасного управления транспортным средством.

«Учитывая потенциальную угрозу безопасности дорожного движения, суд принял решение удовлетворить иск и приостановить право мужчины на управление транспортными средствами», - сообщила пресс-служба Мангистауского районного суда.

Для справки

F07.0 - Расстройства личности и поведения вследствие болезни, повреждения и дисфункции головного мозга.

Органическое расстройство личности характеризуется выраженными нарушениями в поведении, сфере эмоций и влечений, снижением способности справляться с целенаправленной деятельностью, когнитивными нарушениями (не достигающими степени деменции), подозрительностью, вязкостью мышления, излишне детализированным мышлением и речью;

страдает способность предвидеть и планировать последствия своих действий, контролировать с точки зрения социальных норм свое поведение, как это бывает, в частности, при так называемом лобном синдроме;

возможно формирование психопатоподобного поведения и антисоциальных тенденций;

при значительных локальных повреждениях могут обнаруживаться симптомы выпадения функций, соответствующих локализации поражения, – нарушения речи, счета, чтения, восприятия пространственных отношений и других;

указанные выше нарушения расцениваются при этом расстройстве как резидуальные симптомы перенесенного органического повреждения или заболевания – эпилепсии, инсульта, опухоли, нейрохирургической операции и других.