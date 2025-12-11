18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.12.2025, 17:26

Жители Актау жалуются на скопление воды у фундаментов домов

Общество

После обильных осадков у некоторых жилых домов образовались огромные лужи. Жители жалуются, что воду не откачивают, передает Lada.kz.

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Обеспокоенность за сохранение фундамента выразили жильцы дома №14, 11 микрорайона. Как рассказала одна из жителей, после обильных осадков в углу их дома скапливается вода, которая стоит на протяжении нескольких дней.

«Как говорится, вода камень точит. После дождей здесь стоит вода, потихоньку разрушая фундамент. Никто этим не занимается: большие лужи у соседних домов откачивают, а мимо этого участка проходят. Мы писали обращения в КСК и акимат, но никаких мер не предпринято», - рассказала Надежда Олейникова, жительница 11 микрорайона.

В акимате Актау сообщили, что откачку воды на придомовой территории должна организовать управляющая компания. Однако коммунальные службы периодически очищают участки с большим количеством воды.

«Во время выпадения осадков подрядная организация «Ақтау Құрылыс Сервис» проводит работы по откачке воды с внутриквартальных дорог и пешеходных зон. В настоящее время в работе задействованы 30 сотрудников, 10 мотопомп и 6 ассенизаторских машин», - сообщили в акимате.

На текущий момент откачка дождевой воды проведена в локациях: 8–14, 11–8, 11–22, 12–19, 13–14, 13–35, 17–7, 19–36/1, 22–9, а также на прибрежной территории 14 микрорайона.  

444
444
Асвальт когда укладывают не предусматривают наклон чтоб вода стекала , и часто эти лужи где нужно прходить . Такое впечатление что как будто нарошно так делают что лужа на самом прходном месте была .
11.12.2025, 19:01
