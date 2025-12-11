18+
11.12.2025, 17:41

В Мангистауской области снижается заболеваемость ОРВИ и гриппом

Общество 0 927 Ольга Максимова

В Мангистауской области стабилизируется ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Об этом сообщил Мухтар Сербаев, руководитель регионального санитарно-эпидемиологического управления, передает Lada.kz.

С 27 ноября по 3 декабря в Мангистауской области зарегистрировано 21 927 случаев ОРВИ. За прошедшую неделю заболеваемость снизилась в два раза.

С начала эпидемиологического сезона в регионе зафиксировано 161 605 случаев ОРВИ. Более половины - 114 361 случай - приходится на детей до 14 лет. Среди детей до года зарегистрировано 4 041 случай, среди беременных женщин - 473.

«Были протестированы 539 образцов методом полимеразной цепной реакции, в результате чего выявлены 265 вирусов гриппа (A/H3N2). 72 пациента обследовали на негриппозные инфекции, и у 26 из них получены положительные результаты. Подавляющее большинство заболевших гриппом были непривиты», - рассказал Мухтар Сербаев.

Кампания по вакцинации завершилась сегодня, 11 декабря. Прививку получили 81 724 человека, что составляет около 10% населения. Осложнений после вакцинации не зарегистрировано.

Жителям Мангистауской области рекомендуют соблюдать простые меры профилактики гриппа и ОРВИ:

  • часто мойте руки с мылом и используйте антисептики, избегайте касания лица немытыми руками;

  • носите маску в местах скопления людей и регулярно её меняйте;

  • проветривайте помещения и дезинфицируйте часто используемые поверхности;

  • избегайте контактов с больными и оставайтесь дома при первых признаках заболевания;

  • делайте прививку от гриппа в сезон повышенной заболеваемости;

  • поддерживайте иммунитет: полноценный сон, сбалансированное питание, достаточное питьё.

