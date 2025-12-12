В Актау состоится прямой эфир о работе жилищно-коммунальных служб города

Фото: yandex.kz

На официальных страницах акимата Актау в социальных сетях Instagram и Facebook 12 декабря 2025 года в 17:00 состоится прямой эфир, посвящённый актуальным вопросам деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Во время трансляции специалисты профильных служб расскажут о работе организаций, обслуживающих жилые дома города, а также ответят на вопросы жителей.

Каждый желающий сможет присоединиться к эфиру, задать интересующие вопросы и получить достоверную информацию из первых рук.