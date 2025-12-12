По колено в грязи: жители одного из микрорайонов Актау жалуются на отсутствие дорог

Жители 29А микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на плачевное состояние дороги. По их словам, участок от ТЦ «Аккала» и дальше превращается в полосу препятствий - ни машины, ни пешеходы не могут нормально пройти.

фото прислано жителями Актау

По словам местных жителей, дети идут в школу по грязи, буквально «окунувшись в болото». Стоимость такси до дома из-за плохой дороги за небольшое расстояние достигает 800-1500 тенге, что создаёт дополнительную нагрузку на семейный бюджет. Люди просят власти обратить внимание на проблему и найти решение.

В ответ на обращение в акимате сообщили, что по 29А микрорайону определена подрядная организация для разработки проектно-сметной документации по инженерным сетям и благоустройству.

Согласно официальному разъяснению, положительное заключение государственной экспертизы планируется получить в 2026 году. Реализация проекта и дальнейшие строительные работы запланированы на 2027–2028 годы.

В акимате отметили, что работы начнутся поэтапно при условии выделения бюджетных средств.