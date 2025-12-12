Преподаватель кавказских танцев из Актау провёл мастер-классы в городах России

Руководитель ансамбля «Шадвал» из Актау Алик Мустафаев с 29 ноября по 6 декабря 2025 года провёл серию семинаров и мастер-классов по методике преподавания кавказских танцев в России, передает Lada.kz.

фото предоставлено Аликом Мустафаевым

Обучающие занятия прошли в пяти школах кавказских танцев Москвы, Ярославля и Московской области. Участники смогли освоить технику движений, элементы хореографии и методические подходы, которые Мустафаев применяет в работе с ансамблем «Шадвал».

По словам организаторов, мастер-классы вызвали большой интерес среди педагогов и учеников танцевальных школ, а сотрудничество планируют продолжить и в будущем.

Напомним, ансамбль «Шадвал» выступил на «Dance Festival» в Атырау и выиграл два Гран-при.