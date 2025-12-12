Мать из Актау через суд требует отца оплатить лечение сына

В Актау мать 15-летнего подростка добивается через суд, чтобы отец участвовал в оплате дорогостоящего лечения их общего сына. Ребёнок, который ещё недавно был абсолютно здоровым, внезапно оказался на грани жизни и смерти, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

В октябре 2024 года у юноши резко ухудшилось здоровье. В городской больнице ему поставили диагноз - острая почечная недостаточность. В течение недели врачи боролись за его жизнь, однако состояние стремительно ухудшалось. Было принято решение срочно эвакуировать подростка санавиацией в столицу, в Национальный центр материнства и детства.

Месяц в больнице Астаны стал испытанием для всей семьи: диализ, несколько курсов химиотерапии, многочисленные процедуры и постоянная угроза жизни.

После того как состояние подростка удалось стабилизировать, его перевели на амбулаторное лечение в Актау - с огромным перечнем назначений, запретов и дорогостоящих медикаментов.

Основная проблема не в госпитализации: она оплачивается государством. Ключевые расходы - иммуносупрессивные препараты, которые подростку назначили на год вперёд в очень больших дозах.

Эти препараты редко продаются в Актау, их приходится заказывать в других регионах и даже за границей. Ежемесячные траты семьи превышают 100 тысяч тенге.

По словам матери, за год она уже потратила 706 тысяч тенге на лекарства, из которых 353 тысячи - только подтверждённые чеками.

Отец же, по её словам, платит минимальные алименты - 25 403 тенге на двоих детей.

Женщина подала в суд, требуя обязать отца оплачивать хотя бы половину расходов на лекарства, а также увеличить алименты до фиксированной суммы - 30 МРП.

С её слов, общение с бывшим супругом отсутствует давно. Однако она утверждает, что предупреждала его о критическом состоянии сына:

«Я писала ему, что ребёнок может не выжить. Просила помочь. Он всё видел. Но никакого участия не проявил».

В отзыве на иск мужчина заявил, что не знал о необходимости лечения и его стоимости. Он также ссылался на Семейный кодекс и попросил отказать в иске, мотивируя тем, что мать не согласовывала с ним расходы и могла бы найти варианты подешевле.

При этом, как предполагает мать, мужчина нанял адвоката для ведения дела.

Женщина попыталась обратиться к юристам, но стоимость услуг - от 300 тысяч тенге - оказалась для неё неподъёмной:

«У меня нет таких денег. Все средства уходят на лекарства. Я просто надеюсь на правосудие».

По информации пресс-службы суда, дело рассматривается судьёй Актауского городского суда. Заседания пока не начались. Решение не вынесено.

Редакция Lada.kz продолжит следить за развитием событий.