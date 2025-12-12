Будут ли работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни

Государственная корпорация сообщает, что в связи с празднованием Дня Независимости во вторник, 16 декабря 2025 года, центры обслуживания населения (ЦОНы), а также специализированные ЦОНы не будут работать, передает Lada.kz.

фото Яндекс.Карты

Напомним, в обычные дни ЦОНы и специализированные центры обслуживают граждан с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Дежурные ЦОНы работают по следующему графику:

в будние дни — с 09:00 до 20:00,

в субботу — с 09:00 до 13:00.

В дежурных специализированных ЦОНах приём заявлений осуществляется в будние дни с 09:00 до 18:00, при этом готовые документы выдаются до 20:00.

В субботу приём заявлений проводится с 09:00 до 12:00, а выдача готовых документов до 13:00.