Опасные патологии выявили у трех человек в онкодиспансере Мангистау

В областном онкологическом диспансере в рамках Дня открытых дверей 40 жителей прошли бесплатное медицинское обследование. В результате у трех человек выявлены онкологические и предопухолевые состояния, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили в онкологическом диспансере

По итогам осмотра у одного пациента выявлено подозрение на злокачественное новообразование, еще у двух человек обнаружены предопухолевые изменения. Кроме того, у 10 посетителей были зафиксированы признаки других заболеваний – им даны консультации и выданы направления к профильным специалистам.

В рамках профилактического осмотра у 27 человек были взяты цитологические мазки и направлены на лабораторное исследование. Низкодозовую компьютерную томографию прошли 28 пациентов, ультразвуковое исследование – 23 человека, а 19 женщин осмотрел специалист по маммографии.

В онкологическом диспансере отметили, что Дни открытых дверей проводятся на регулярной основе и позволяют жителям бесплатно проверить состояние здоровья, а также получить консультации специалистов.

Медики призывают жителей региона не игнорировать профилактические осмотры и своевременно обращаться за медицинской помощью.