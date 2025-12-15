Под дождём и ветром: жители Актау требуют установить автобусную остановку

Жители 39-го микрорайона Актау обратились с жалобой на отсутствие автобусной остановки на участке дороги между жилыми комплексами Sport City и «Медина Парк». По словам горожан, по этой трассе регулярно курсируют маршруты №12, №3А и №3Б, однако оборудованного места ожидания общественного транспорта здесь до сих пор нет, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

Людям приходится стоять под дождём, снегом и сильным ветром, буквально утопая в грязи. Ситуация особенно осложняется в осенне-зимний период. Как отмечают жители, данным маршрутом ежедневно пользуются школьники, которые едут в сторону «БС Арены» и «Мангистау Арены», а также родители с маленькими детьми, направляющиеся в детские сады.

Дополнительную нагрузку создаёт и то, что район активно застраивается: появляются новые жилые дома, а сама дорога стала сквозной и всё более оживлённой. Горожане просят местные власти решить вопрос и установить остановочный павильон.

В пресс-службе акимата Актау сообщили, что проблема взята на рассмотрение. По информации городских властей, в текущем году в городе завершено строительство 100 автобусных остановок. В 2026 году планируется установка ещё 20 новых павильонов. Участок дороги, на который жалуются жители, будет включён в этот план.