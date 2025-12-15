18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
15.12.2025, 14:15

Синяки как манифест: учителя в Актау выступили против насилия

Общество 0 2 477 Наталья Вронская

Учителя школы №23 в Актау появились перед учениками с «побоями» на лицах, следами удушья и порезами. В таком виде своих педагогов школьники увидели впервые. Однако это не реальное насилие, а художественный приём: макияж был нанесён специально для съёмки видеоролика, направленного на привлечение внимания к проблеме бытового и цифрового насилия, передает Lada.kz.

коллаж Lada.kz
коллаж Lada.kz

Как пояснили авторы инициативы, видеоролик был снят в рамках международной акции по защите женщин от насилия.

«Наш ролик является призывом к уважению, безопасности и культуре ненасилия. Мы выступаем за то, чтобы каждая женщина чувствовала поддержку, а каждый ребёнок рос в мире, где ценят доброту, ответственность и человеческое достоинство», - говорится в подписи к видео.

В управлении образования Мангистауской области корреспонденту Lada.kz сообщили, что ролик был подготовлен по просьбе Актауского городского филиала профсоюза работников просвещения, науки и высшего образования в рамках акции «10 дней без насилия». Подобные мероприятия в этот период проводились во всех школах города.

Коллектив школы №23 решил привлечь внимание к проблеме именно таким визуально сильным и эмоциональным способом.

Специалисты подчёркивают: профилактика насилия должна начинаться с раннего возраста. Разговоры с детьми, открытое обсуждение темы, формирование уважительного отношения друг к другу — важные шаги в предотвращении трагедий.

Актуальность проблемы подтверждают и официальные данные. Только в октябре текущего года участковыми инспекторами полиции было рассмотрено 381 административное правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений. К ответственности привлечены сотни человек — за противоправные действия, нарушение защитных предписаний, неисполнение решений суда и мелкое хулиганство.

Для профилактики семейно-бытового насилия в регионе действуют мобильные группы, которые оказывают помощь семьям и детям, находящимся в неблагоприятной социальной среде. С начала года на полицейский учёт поставлены 79 неблагополучных семей, с которыми проводится ежемесячная профилактическая работа.

В Мангистауской области круглосуточно работает телефон доверия Центра социальной неотложной помощи «Рай»: +7 (778) 559-64-63. Если в прошлом году туда поступило 70 обращений, то в этом — уже 104.

Напомним, в этом году в Казахстане был вынесен первый пожизненный приговор за убийство девушки Яны Легкодимовой. Этот резонансный случай стал ещё одним напоминанием о том, к каким трагическим последствиям может привести игнорирование проблемы насилия.

В случае угрозы жизни и здоровью специалисты рекомендуют незамедлительно обращаться по номерам 102, 111, а также в ресурсный центр «Дом мамы» в Актау @dommamy_aqtau.

Ранее адвокат из Актау рассказал как закон защищает женщин от бытового насилия.

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
да уж.
15.12.2025, 12:03
