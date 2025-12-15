Флаги не приспущены: в акимате Актау объяснили ситуацию у здания

Жители Актау обратили внимание на приспущенные государственные флаги перед зданием городского акимата в 4 микрорайоне. Тогда в акимате сообщили, что причиной стал сильный порывистый ветер, передает Lada.kz.

фото пресс-службы актауского акимата

Однако позже в пресс-службе акимата Актау дали разъяснение, уточнив, что непогода не имела отношения к происходящему. Как оказалось, на опубликованных кадрах был запечатлён момент поднятия государственных флагов.

«В честь Дня Независимости сегодня на эти флагштоки перед зданием акимата поднимали государственные флаги. Так делается каждый раз во время праздничных дат. В будничные дни данные флагштоки, как правило, остаются пустыми», - пояснили в городском акимате.

Таким образом, ситуация не связана с повреждением полотен или погодными условиями, а является частью праздничного оформления ко Дню Независимости Республики Казахстан.