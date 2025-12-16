18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 09:04

Какие квартиры продавали и покупали в Актау в ноябре

Общество 0 1 194 Ольга Максимова

В Бюро национальной статистики предоставили данные об активности на рынке жилья за прошедший месяц, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре, передает Lada.kz.

Актау. Фото автора
Актау. Фото автора

В ноябре 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 39 973, из них 8 751 – по индивидуальным домам и 31 222 – по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с октябрем 2025 года в ноябре в Мангистауской области произошел наибольший спад – на 17,7%. Следом идут Акмолинская (-15,2%) и Атырауская (-12,7%) области. Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Кызылординской (+19,7%), Костанайской (+19,5%) областях и области Жетысу (+14,2%).  

В Мангистауской области за июль совершено 1 604 сделки по купле-продаже жилья, из них 1 201 - по многоквартирным жилым домам и 403 - ИЖС. Наибольшую ликвидность в регионе традиционно показали двухкомнатные квартиры - по ним заключено 474 сделки. «Однушки» покупали и продавали 349 раз, «трешки» - 273 раза. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 86, 18 и 1 сделка соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау за квадратный метр в новостройке просят 454 465 тенге, вторичное жильё дешевле - 344 101 тенге. Аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 774 тенге.

По Казахстану за год (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024-го) цены продажи нового жилья повысились на 15,5%, перепродажи квартир вторичного рынка - на 14,3%. Арендная плата за благоустроенное жильё повысилась на 11,9%. В Актау - на 6,6%, 5,1% и 15,1% соответственно.

4
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь