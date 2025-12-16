Какие квартиры продавали и покупали в Актау в ноябре

В Бюро национальной статистики предоставили данные об активности на рынке жилья за прошедший месяц, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

В ноябре 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья в стране составило 39 973, из них 8 751 – по индивидуальным домам и 31 222 – по квартирам в многоквартирных домах.

По сравнению с октябрем 2025 года в ноябре в Мангистауской области произошел наибольший спад – на 17,7%. Следом идут Акмолинская (-15,2%) и Атырауская (-12,7%) области. Наибольший рост количества сделок зарегистрирован в Кызылординской (+19,7%), Костанайской (+19,5%) областях и области Жетысу (+14,2%).

В Мангистауской области за июль совершено 1 604 сделки по купле-продаже жилья, из них 1 201 - по многоквартирным жилым домам и 403 - ИЖС. Наибольшую ликвидность в регионе традиционно показали двухкомнатные квартиры - по ним заключено 474 сделки. «Однушки» покупали и продавали 349 раз, «трешки» - 273 раза. На 4-, 5- и 6-комнатные квартиры пришлось 86, 18 и 1 сделка соответственно.

Согласно данным статистики, в Актау за квадратный метр в новостройке просят 454 465 тенге, вторичное жильё дешевле - 344 101 тенге. Аренда квадратного метра зафиксирована на уровне 3 774 тенге.

По Казахстану за год (ноябрь 2025 года к ноябрю 2024-го) цены продажи нового жилья повысились на 15,5%, перепродажи квартир вторичного рынка - на 14,3%. Арендная плата за благоустроенное жильё повысилась на 11,9%. В Актау - на 6,6%, 5,1% и 15,1% соответственно.