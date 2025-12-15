Пережил клиническую смерть: пациенту в Актау провели сложнейшую операцию на позвоночнике

фото ЦОК Мангистауской области

По информации пресс-службы областной больницы, сложное хирургическое вмешательство было проведено пациенту, получившему тяжёлые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия.

У пациента были диагностированы перелом зубовидного отростка (С1) и дуги второго шейного позвонка (С2). Из-за тяжести травмы в первый день он перенёс состояние клинической смерти. В связи с этим пациент был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение и находился под постоянным наблюдением врачей.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Думана Мырзабекова, травмы на уровне С1–С2 представляют серьёзную угрозу для жизни.

«В этой области расположен ствол головного мозга, который отвечает за дыхание, сердцебиение, движение и чувствительность. Любое движение в этом участке позвоночника может привести к повреждению спинного мозга и тяжелым последствиям», - отметил Думан Мырзабеков.

В ходе операции, поскольку позвонки С1 и С2 были повреждены, фиксация была выполнена через затылочную кость и нижележащие здоровые шейные позвонки. Небольшие размеры латеральных масс не позволяли установить стандартные винты.

«Поэтому пришлось применить асимметричный метод фиксации, требующий высокой точности. Этот способ позволяет рано активизировать пациента», - пояснил врач.

Операция прошла успешно: уже в первые сутки после вмешательства пациент был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, а на следующий день начал самостоятельно ходить. В настоящее время он проходит интенсивное лечение и восстановительные занятия в реабилитационном отделении больницы.

Для справки:

Окципитоспондилодез — это крайне сложная нейрохирургическая операция, направленная на восстановление стабильности позвоночника путем фиксации затылочной кости и шейных позвонков. Она проводится с целью защиты спинного мозга и ствола головного мозга от повреждений и применяется в медицинской практике достаточно редко.