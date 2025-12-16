18+
16.12.2025, 00:16

Жители Актау и Баскудука пожаловались на резкий запах нефтепродуктов в воздухе: источников пока не выявлено

Общество 0 1 185 Наталья Вронская

Вечером 15 декабря жители Актау начали массово жаловаться на резкий запах в воздухе, напоминающий запах бензина или газа. Сообщения стали поступать в экстренные службы начиная с 21:50. По данным департамента по чрезвычайным ситуациям, обращения фиксировались из разных частей города, а также из села Баскудук Мунайлинского района, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
В ДЧС сообщили, что на указанный момент пожаров и возгораний на территории Актау, а также Мунайлинского, Тупкараганского, Мангистауского, Бейнеуского и Каракиянского районов зарегистрировано не было. Для уточнения ситуации были направлены запросы в дежурные службы соседних регионов, в том числе в МЧС Российской Федерации по Астраханской области и в ДЧС Атырауской области. По полученной оттуда информации, на сопредельных территориях также не зафиксировано очагов горения.

Кроме того, данные космического мониторинга не выявили признаков пожаров или задымления, говорят специалисты. Для оценки состояния атмосферного воздуха сотрудники департамента экологии по Мангистауской области выехали в разные точки города для проведения отбора проб.

Согласно информации мобильного приложения Air.kz, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Актау на момент обращений жителей находилась в пределах допустимых норм, говорят в акимате области. В то же время вблизи села Баскудук и верхней части города, на расстоянии около пяти километров, расположены промышленные объекты — битумный завод и предприятие по переработке углеводородного сырья. Они, по данным местных властей, также проверяются. 

- В настоящее время ситуация находится на контроле уполномоченных служб, причины появления запаха устанавливаются, - сообщили в акимате региона. 

 

 

 

0
17
0
