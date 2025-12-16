Поздравление с Днем Независимости

Фото: envato.com

Дорогие мангистаусцы!

Редакция Lada.kz поздравляет вас с Днем Независимости Республики Казахстан - государственным праздником, олицетворяющим свободу, единство и многовековую мечту нашего народа о собственной государственности. Этот день напоминает нам о ценности независимости, о пути, который прошла страна, и об ответственности каждого из нас за её настоящее и будущее.

За годы независимости Казахстан стал сильным и уважаемым государством, уверенно развивающимся, сохраняющим свои традиции и культурное наследие, при этом открытым к миру и новым возможностям.

Пусть в каждом доме царят мир, согласие и достаток, сбываются добрые надежды, а молодое поколение с гордостью и уверенностью строит будущее страны. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и только хороших новостей!