16.12.2025, 12:02

«Тайный Санта» в соцсетях: как не стать жертвой мошенников - советы полиции Актау

Общество 0 1 015 Ольга Максимова

Управление полиции  Актау предупреждает жителей о новой схеме мошенничества, которая в настоящее время активно распространяется среди подростков через социальные сети и мессенджеры. Злоумышленники маскируют свои действия под вымышленную онлайн-игру под названием «Тайный Санта», сообщает Lada.kz.

Иллюстративное фото с сайта envato.com
Иллюстративное фото с сайта envato.com

По информации правоохранительных органов, подросткам предлагают якобы принять участие в «игре», «обмене подарками» или «сюрпризах». В рамках этой схемы им предлагают принять денежный перевод, чаще всего через приложение Kaspi, а затем переслать эти средства другому человеку. Иногда мошенники обещают небольшой процент «за помощь».

В полиции разъясняют, что подобные действия представляют серьёзную опасность. Приняв и переведя чужие деньги со своего счёта, человек автоматически становится соучастником преступной схемы - так называемым «дропером» - и может быть привлечён к уголовной ответственности. При этом ответственность за все финансовые операции несёт владелец банковского счёта.

Правоохранительные органы отмечают, что популярность подобных «игр» среди подростков растёт, поэтому родителям настоятельно рекомендуется провести разъяснительные беседы с детьми и предупредить их о возможных последствиях.

Управление полиции Актау напоминает:

  • нельзя передавать посторонним данные банковских карт и реквизиты счетов;

  • следует отказаться от любых предложений принять или перевести деньги по просьбе незнакомых лиц;

  • если на счёт неожиданно поступили средства от неизвестного отправителя, не стоит самостоятельно возвращать их - необходимо обратиться в банк и действовать согласно его рекомендациям.

