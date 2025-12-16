18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.61
610.13
6.54
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.12.2025, 13:55

Поздравление акимов Мангистауской области и Актау с Днём Независимости

Общество 0 574 Ольга Максимова

Первые лица Мангистауской области и Актау поздравили жителей региона с праздником, передает Lada.kz.

Иллюстрация: акимат МО
Иллюстрация: акимат МО

Поздравление акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с Днём Независимости:

«Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с самым значимым государственным праздником нашей страны - Днём Независимости! Это великий праздник, символизирующий обретение свободы и утверждение независимой государственности Казахстана. Как отмечает Глава государства, Независимость - это главная ценность, определяющая современный облик нашего народа и задающая ориентиры на будущее. Она является воплощением многовековой мечты предков о свободе и результатом крепкого духа и несгибаемой воли нашего народа. С глубоким уважением к историческому прошлому мы осознаём истинное значение суверенитета. Память о героях, отдавших свои жизни за обретение свободы, навсегда сохранится в наших сердцах. Независимость открыла нашему народу путь к построению прочного государства, проведению масштабных реформ и признанию Казахстана на мировой арене как авторитетного и уважаемого государства. Мангистау - священный край с богатой историей и духовным наследием, являющийся символом высокого духа независимости. Каждый житель региона своим трудом вносит вклад в общее развитие и процветание родной земли. Ваша активная гражданская позиция, ответственность и единство являются надёжной основой устойчивого социально-экономического развития области. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в труде и новых значимых достижений на благо страны! Пусть наша страна будет сильной и процветающей, а её Независимость - вечной!»

Фото: СЦК

Поздравление акима города Актау с Днём Независимости Республики Казахстан:

«Уважаемые жители Актау и гости города! От всей души поздравляю вас с одним из самых значимых праздников для всего нашего народа — Днём Независимости Республики Казахстан! Независимость — это уважение к историческому наследию, гордость за достижения современности и вера в завтрашний день. Этот значимый праздник стал символом нашего осознанного исторического выбора, укрепившего государственный суверенитет и сформировавшего национальное самосознание. Уходящий год стал для Актау значимым и насыщенным важными событиями. Город с достоинством выполнил почётную миссию культурной столицы тюркского мира, организовав и проведя на высоком уровне международные культурно-духовные мероприятия. Эта инициатива убедительно продемонстрировала, что Актау является не только промышленным и туристическим центром, но и одним из ключевых духовных центров тюркской цивилизации. Реализация масштабных проектов стала возможной благодаря активному участию, сплочённости и труду жителей города. Организованность и гостеприимство жителей Актау способствовали укреплению авторитета города и стали ярким примером национального единства. В преддверии Дня Независимости искренне желаю каждому дому мира и благополучия, стабильности, достатка и процветания. Пусть в нашей стране укрепляются мир и согласие, единство народа становится прочнее, а независимость остаётся непоколебимой».

Фото: акимат Актау

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцы лишатся доступа к своим счетам из-за пенсионных долгов в ЕНПФНовости Казахстана
01.12.2025, 16:36 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь