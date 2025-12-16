Поздравление акимов Мангистауской области и Актау с Днём Независимости

Поздравление акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая с Днём Независимости:

«Уважаемые жители Мангистау! Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с самым значимым государственным праздником нашей страны - Днём Независимости! Это великий праздник, символизирующий обретение свободы и утверждение независимой государственности Казахстана. Как отмечает Глава государства, Независимость - это главная ценность, определяющая современный облик нашего народа и задающая ориентиры на будущее. Она является воплощением многовековой мечты предков о свободе и результатом крепкого духа и несгибаемой воли нашего народа. С глубоким уважением к историческому прошлому мы осознаём истинное значение суверенитета. Память о героях, отдавших свои жизни за обретение свободы, навсегда сохранится в наших сердцах. Независимость открыла нашему народу путь к построению прочного государства, проведению масштабных реформ и признанию Казахстана на мировой арене как авторитетного и уважаемого государства. Мангистау - священный край с богатой историей и духовным наследием, являющийся символом высокого духа независимости. Каждый житель региона своим трудом вносит вклад в общее развитие и процветание родной земли. Ваша активная гражданская позиция, ответственность и единство являются надёжной основой устойчивого социально-экономического развития области. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успехов в труде и новых значимых достижений на благо страны! Пусть наша страна будет сильной и процветающей, а её Независимость - вечной!»