В Актау в областном перинатальном центре состоится День открытых дверей

Принять участие в мероприятии приглашаются родители с малышами, родившимися раньше срока, передает Lada.kz .

Фото: envato.com

В Областном перинатальном центре 19 декабря 2025 года пройдёт День открытых дверей.

В этот день центр приглашает малышей, родившихся раньше срока, и их родителей посетить учреждение, получить консультации специалистов и принять участие в праздничной программе.

С 09:00 до 12:00 для гостей будут доступны консультации профильных врачей: детского гинеколога, офтальмолога, хирурга, кардиолога, невролога и нейрохирурга.

В 12:00 для участников мероприятия запланирована концертная программа.

Мероприятие пройдёт по адресу: Областной перинатальный центр, 34А-Б.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 775 931 71 18.