Глава государства наградил мангистауских энергетиков

Энергетики АО «МРЭК» и ТОО «МАЭК» получили награды из рук Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Сегодня, 17 декабря, на торжественном мероприятии в Акорде Касым-Жомарт Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником и отметил, что в рамках Года рабочих профессий трудящимся уделяется особое внимание.

Для нашей страны энергетика – это отрасль стратегической важности. Невозможно построить сильное государство без стабильных источников энергии. Работа в энергетическом секторе вносит значительную лепту в развитие нашей страны, поскольку плоды вашего труда ощущает каждая семья, каждый человек. Обеспечить светом и теплом наши дома – задача не из легких. Я высоко ценю ваш самоотверженный труд и выражаю всем вам искреннюю признательность, - сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев вручил группе граждан государственные награды за значительный вклад в развитие энергетической отрасли страны. Среди награжденных есть мангистауские энергетики.

За большой вклад в развитие энергетической отрасли страны ордена «Құрмет» удостоился начальник Службы надежности АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» Александр Хван.

Слесарю-ремонтнику ТЭЦ-1 ТОО «МАЭК» Амандыку Есжанову вручили орден «Еңбек Даңқы» ІІІ степени.

Для справки

Профессиональный праздник всех работников энергетической отрасли Казахстана отмечается ежегодно 22 декабря.