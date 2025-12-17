Сколько детей появилось на свет в Актау в День Независимости

В День Независимости, 16 декабря, в областном перинатальном центре появились на свет 12 малышей. Об этом сообщили в медучреждении, передает Lada.kz .

Фото: istockphoto.com

Вчера, 16 декабря, в перинатальном центре областной многопрофильной больницы на свет появились 12 новорождённых. Из них семь мальчиков и пять девочек.

Вес самого крупного малыша составил 4 280 граммов (4,28 кг), самого маленького – 3 200 граммов (3,2 кг). В праздничный день матерям и новорождённым непрерывно оказывалась медицинская помощь, - сообщили в медучереждении.

Медики отмечают, что все дети и мамы чувствуют себя хорошо.

Напомним, 11 ноября 2025 года в Мангистауской области родилась девочка-гигант. Ее вес достигал 6 килограммов 690 граммов. Малышка появилась на свет при помощи кесарева сечения.