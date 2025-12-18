Новогодние открытки с вирусом: как мангистаусцам уберечься от мошенников в праздники

Мошенники запустили новую волну кибератак под видом праздничных поздравлений. По информации департамента полиции региона, пользователям рассылают «новогодние открытки»-картинки, GIF-файлы и видео, при открытии которых вредоносные программы получают доступ к личным данным и банковским счетам, сообщает Lada.kz .

Фото: 3d-galleru.ru

Потенциальной жертве приходит красочное поздравление с елкой, снежинками и музыкой. После открытия файла на устройство устанавливается вредоносное ПО, которое может: копировать пароли и логины, получать доступ к банковским приложениям и передавать данные мошенникам.

При этом опасные сообщения могут приходить даже от знакомых – их аккаунты предварительно взламывают и используют для дальнейшей рассылки по контактам.

Особую опасность представляют файлы с расширением .apk – это установочные файлы для устройств на Android. Их открытие может привести к мгновенной установке вируса.

Специалисты рекомендуют: не открывать изображения, GIF-файлы и видео от незнакомых отправителей, даже при получении сообщения от друзей или родственников – уточнять, действительно ли они его отправляли, а также немедленно удалять файлы с расширением .apk, не открывая их.

Если пришло поздравление с незнакомого номера – удалить.

