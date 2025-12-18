18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.12.2025, 09:37

Новогодние открытки с вирусом: как мангистаусцам уберечься от мошенников в праздники

Общество

Мошенники запустили новую волну кибератак под видом праздничных поздравлений. По информации департамента полиции региона, пользователям рассылают «новогодние открытки»-картинки, GIF-файлы и видео, при открытии которых вредоносные программы получают доступ к личным данным и банковским счетам, сообщает Lada.kz.

Фото: 3d-galleru.ru
Фото: 3d-galleru.ru

Потенциальной жертве приходит красочное поздравление с елкой, снежинками и музыкой. После открытия файла на устройство устанавливается вредоносное ПО, которое может: копировать пароли и логины, получать доступ к банковским приложениям и передавать данные мошенникам.

При этом опасные сообщения могут приходить даже от знакомых  их аккаунты предварительно взламывают и используют для дальнейшей рассылки по контактам.

Особую опасность представляют файлы с расширением .apk  это установочные файлы для устройств на Android. Их открытие может привести к мгновенной установке вируса.

Специалисты рекомендуют: не открывать изображения, GIF-файлы и видео от незнакомых отправителей, даже при получении сообщения от друзей или родственников  уточнять, действительно ли они его отправляли, а также немедленно удалять файлы с расширением .apk, не открывая их.

Если пришло поздравление с незнакомого номера  удалить.

Напомним, ранее Lada.kz сообщала о пяти тревожных сигналах о том, что ваши номера попали к мошенникам.

