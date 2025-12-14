18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.12.2025, 15:37

Личные данные на продажу: 5 тревожных сигналов, что ваши номера попали к мошенникам

Новости Мира

В 2025 году россияне потеряли более 15 миллиардов рублей из-за телефонных мошенников. При этом многие жертвы даже не подозревали, что их личные данные давно утекли в руки злоумышленников. Как распознать угрозу и что делать при первых признаках опасности — в материале, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: news.sky.com
Фото: news.sky.com

1. Незнакомцы обращаются по имени и отчеству

Если вам звонят или пишут с незнакомого номера и называют имя и отчество, это может выглядеть убедительно и «официально». На самом деле, такой персонализированный подход часто сигнализирует об утечке данных: мошенники используют их, чтобы завоевать доверие.

2. Волна однотипных звонков с разных номеров

После заполнения онлайн-анкеты или регистрации на новом сервисе вы внезапно начинаете получать десятки предложений о кредитах, инвестициях или страховках? Это верный признак того, что ваши контакты попали в базу, которую используют сразу несколько колл-центров.

3. Подозрительно персонализированные SMS

Обычный спам раздражает, но подозрительные персонализированные сообщения опаснее. Если SMS содержит название банка, номер посылки или другие ваши данные, это явный сигнал того, что мошенники знают о вас больше, чем нужно.

4. Звонки «из службы безопасности» с деталями операций

Мошенники могут представляться службой безопасности банка и называть последние цифры вашей карты, дату покупки или другую финансовую информацию. Такой звонок почти всегда означает прямую утечку данных — злоумышленники уже имеют доступ к вашим финансовым сведениям.

5. Резкий рост спама после вашей активности в интернете

Любая публичная активность — размещение резюме, объявление о продаже, комментарий с телефоном — может стать источником данных для мошенников. Если после подобных действий вы замечаете резкое увеличение количества спама, значит, ваши данные оказались в открытом доступе.

Что делать при первых признаках утечки данных

Специалисты рекомендуют:

  • Не паниковать, но действовать быстро.

  • Блокировать подозрительные номера и использовать приложения для определения звонков.

  • Не передавать личные данные по телефону, даже если собеседник кажется официальным.

  • Проверить, где ваш номер мог быть оставлен и ограничить его распространение.

Своевременная реакция поможет защитить финансы и личную информацию и сократить шансы попасть на удочку мошенников.

