Участок автодороги перекрыли в Мангистау из-за гололеда

В Мангистауской области временно ограничено движение транспорта на одном из ключевых региональных направлений, сообщает Lada.kz.
Сегодня, 18 декабря, с 10:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед) временно закрыт участок автомобильной дороги областного значения Актау – Форт-Шевченко.
Уточняется, что движение приостановлено с 43 по 102 километры.
В колл-центре 1403 возможно получить дополнительную информацию в любое время суток.
Напомним, 14 декабря было ограничено движение для всех видов автотранспорта на отрезке автодороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау. Позже ее открыли раньше срока.
