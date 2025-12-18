Участок автодороги перекрыли в Мангистау из-за гололеда

В Мангистауской области временно ограничено движение транспорта на одном из ключевых региональных направлений, сообщает Lada.kz .

Фото акимата Тупкараганского района

Сегодня, 18 декабря, с 10:30 часов в связи с неблагоприятными погодными условиями (гололед) временно закрыт участок автомобильной дороги областного значения Актау – Форт-Шевченко.

Уточняется, что движение приостановлено с 43 по 102 километры.

В колл-центре 1403 возможно получить дополнительную информацию в любое время суток.

Напомним, 14 декабря было ограничено движение для всех видов автотранспорта на отрезке автодороги республиканского значения Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау. Позже ее открыли раньше срока.