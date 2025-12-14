Участок трассы закрыли для проезда в Мангистау

По данным АО «НК «КазАвтоЖол», из-за ухудшения погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на одном из участков республиканской автодороги, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

Из-за плохой погоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке трассы Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сайотес – Шетпе – Жетыбай – Актау, с 332 по 632 километр – от села Бейнеу до села Шетпе.

Ориентировочное время возобновления движения запланировано на 14 декабря, 21:00 часов.

Для получения дополнительной информации водителям рекомендуют обращаться в круглосуточный колл-центр по номеру 1403.

Напомним, ранее была закрыта автодорога Бейнеу – граница Атырауской области.