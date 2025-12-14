Ключевую автодорогу закрыли в Мангистау

В Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

По информации областного филиала АО «НК «Казавтожол», сегодня, 14 декабря, в 01:30 часов была закрыта автодорога Бейнеу – граница Атырауской области, протяженностью 122 километра.

Как пояснили специалисты, ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями в соседнем регионе.

В Атырауской же области из-за сильного гололеда движение транспорта было приостановлено до границы с Мангистауской областью.

О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов и соблюдать меры безопасности на дорогах.

Тем временем в Службе спасения 112 сообщили, что 14 декабря в Мангистауской области ожидается усиление ветра до 23-28 м/с, метель, а также прогнозируются сильный дождь, снегопад и гололед.

Напомним, ранее в Бейнеуском районе сотрудники регионального ДЧС пришли на помощь двум мужчинам, оказавшимся в снежном заносе вдали от населенных пунктов.