Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
18.12.2025, 18:34

Охотник обнаружил авиабомбу в Мангистау: полиция рассматривает возможность его поощрить

Общество 0 863 Сергей Кораблев

История с обнаруженной, а затем ликвидированной авиабомбой под Актау получила продолжение. Охотника, сообщившего об опасной находке, могут поощрить, сообщает Lada.kz.

Образовавшаяся воронка. Кадр видео
Образовавшаяся воронка. Кадр видео

По словам охотника, обнаруженный объект был детонирован специалистами, о чем свидетельствует видео с места событий  на кадрах видна образовавшаяся воронка.

Пользователи Instagram, ознакомившись с публикацией, заявили, что поступок мужчины, сообщившем об авиабомбе, заслуживает поощрения со стороны компетентных органов.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вопрос о возможном вознаграждении будет рассмотрен.

Напомним, ранее сообщалось, что автор Instagram-паблика «Kladoiskateli_mangystau» 14 декабря во время утренней охоты обнаружил подозрительный металлический предмет в районе мыса Сыгынды, напоминавший снаряд.

По предварительным данным, найденный объект являлся учебным авиационным снарядом марки П-50-75, покрытым коррозией.

0
5
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Всё-таки не учебная! Логические вопросв - как она оказалась в море, случайно утеряна, специально избавились, не разорвалась при учебном бомбоментании, тогда почему сразу не подняли, одна ли она в море? Куча вопросов! Или это норма, что в море боевые бомбы валяются и случайно находятся? Благо, мужик не погиб, а были все шансы...
18.12.2025, 14:12
