Охотник обнаружил авиабомбу в Мангистау: полиция рассматривает возможность его поощрить

История с обнаруженной, а затем ликвидированной авиабомбой под Актау получила продолжение. Охотника, сообщившего об опасной находке, могут поощрить, сообщает Lada.kz .

Образовавшаяся воронка. Кадр видео

По словам охотника, обнаруженный объект был детонирован специалистами, о чем свидетельствует видео с места событий – на кадрах видна образовавшаяся воронка.

Пользователи Instagram, ознакомившись с публикацией, заявили, что поступок мужчины, сообщившем об авиабомбе, заслуживает поощрения со стороны компетентных органов.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что вопрос о возможном вознаграждении будет рассмотрен.

Напомним, ранее сообщалось, что автор Instagram-паблика «Kladoiskateli_mangystau» 14 декабря во время утренней охоты обнаружил подозрительный металлический предмет в районе мыса Сыгынды, напоминавший снаряд.

По предварительным данным, найденный объект являлся учебным авиационным снарядом марки П-50-75, покрытым коррозией.